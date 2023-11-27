Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

"AB TANIMAZSA, İSPANYA KENDİ KARARINI VERİR"

AB ülkelerinin liderlerine Gazze konusunda takındığı tutumdan dolayı tepki gösteren Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuşmuştu.