Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Giriş Tarihi: 27.11.2023 18:49 Son Güncelleme: 27.11.2023 19:15

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Son dakika haberi... Görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

"İSPANYA İLE BÖLGE BARIŞI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

SANCHEZ'DEN AB ÜLKELERİNE GAZZE RESTİ

Diğer yandan Gazze'deki soykırımlarına Batılı devletler destek verirken geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, verdiği mesajlarla katliama sessiz kalmadığını ifade etmişti.

"AB TANIMAZSA, İSPANYA KENDİ KARARINI VERİR"

AB ülkelerinin liderlerine Gazze konusunda takındığı tutumdan dolayı tepki gösteren Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuşmuştu.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
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