Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Son dakika haberi... Görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti.
SANCHEZ'DEN AB ÜLKELERİNE GAZZE RESTİ
Diğer yandan Gazze'deki soykırımlarına Batılı devletler destek verirken geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, verdiği mesajlarla katliama sessiz kalmadığını ifade etmişti.
"AB TANIMAZSA, İSPANYA KENDİ KARARINI VERİR"
AB ülkelerinin liderlerine Gazze konusunda takındığı tutumdan dolayı tepki gösteren Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuşmuştu.