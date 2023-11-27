Terör örgütü PKK’ya 18 ilde operasyon! Aralarında Yeşil Sol Partili yöneticinin de olduğu 98 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan ve faaliyetlerine katıldıklarını tespit edilen şüphelilere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütü içerisinde milis ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bingöl'de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Elazığ'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'de geçmiş tarihlerde düzenlenen etkinliklerde ve sosyal medya hesaplarında PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları gerekçeleriyle 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda yasaklı yayınlı kitaplar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mardin'de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 56 adet fişek, muhtelif miktarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Muğla'da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

YEŞİL SOL PARTİ YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA

Osmaniye'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen ve aralarında Osmaniye YSP İl Yöneticisi M. Ç.'nin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yalova'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 2

şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ TEHDİT ETTİLER

İzmir'de geçmiş tarihlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ve Ödemiş Emniyet Müdürlüğünü arayarak tehditlerde bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da geçmiş tarihlerde düzenlenen etkinliklerde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Siirt'te PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adana'da PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içeresinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulundukları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör, 98 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konya'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içeresinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli ile yurtdışında eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.