Türkiye Adalet Akademisi’nden Azerbaycan hakim adaylarına eğitim

"Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri" konulu eğitim programına, Azerbaycan'da görev yapan 28 hâkim adayı katılarak eğitim alacak. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov ve Azerbaycan Hâkim Savcı Kurulu Hâkimlerin Seçim Komisyonu Başkanı Vidadi Jafarov'un konuşmaları ile başlayan programda ayrıca Akademi Başkanı Muhittin Özdemir, Azerbaycan hâkim adaylarına "Türk Yargı Kültürü" dersini anlatacak.

Program kapsamında eğitimlerin yanı sıra kurum ziyaretleri ve sosyal-kültürel etkinliklerin yapılması da planlanıyor.

MUHİTTİN ÖZDEMİR: GÜÇLÜ BİR AZERBAYCAN İÇİN, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ BİR ADALETİN VARLIĞINA İHTİYAÇ VAR

Program açılışında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Türkiye Adalet Akademisi olarak aday eğitimi, hâkim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimler ile yabancı ülke hâkim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere; dört alanda eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bugün burada düzenlediğimiz ve gelecekte düzenleyeceğimiz eğitimler ile bir millet iki devlet şiarıyla hareket eden iki ülke olarak, adalet alanındaki gelişmeleri paylaşarak, birbirimizden öğrenilecek konuları belirleyip ortak bir yargı kültürü oluşturmak noktasında kararlıyız. Adalet olmadan devletlerin yükselemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Güçlü bir Azerbaycan için, güçlü bir Türkiye için, güçlü bir adaletin varlığına ihtiyaç var. Biz de Türkiye Adalet Akademisi olarak, bu ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmak için üzerimize düşeni yapmaya, her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.