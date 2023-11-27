Türkiye, Gazze için devrede: İnsani destek için yeni adımlar atılıyor! Sahra hastanesi ve konteyner kent hazırlığı

GAZZE'YE SAHRA HASTANESİ VE KONTEYNER KENT HAZIRLIĞI

Türkiye, Gazze'deki on binlerce yaralı sivilin tedavi imkanına kavuşabilmesi için de Gazze içinde bir sahra hastanesi kurmak üzere hazırlıklarını son aşamaya getirdi. İlgili kurumların yetkililerinin bu amaçla kısa süre içinde Gazze'de teknik incelemeler yapması bekleniyor.

Türk yetkililer ayrıca, havaların soğuması ve kış şartlarının kendini belli etmesiyle ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına binaen Gazzeli ailelerin başını sokabilecekleri konteynerlerin konuşlandırılması için de çalışmalar yürütüyor.

Gazze'de konteyner kentler kurulması için fizibilite çalışmaları yapan Türk yetkililer, Katar yönetimiyle bu konuda ve insani yardımların Türkiye'den Gazze'ye gönderilmesi hususunda bir işbirliği zemini oluştuğunu bildirdi.