AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu: İBB’nin 127 milyar 365 milyon TL’si nereye gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 6'ncı bileşimi Fatih Saraçhane'de bulunan başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti.

İBB 2024 yılı performans programı, yatırım ve mali bütçesine ilişkin konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, bütçe performansını değerlendirirken, Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde 'Borçlanmak İstanbul'a ihanettir', 'İstanbul'un öz kaynak bütçesini iki katına çıkaracağım' sözlerini hatırlattı.

'15 MİLYAR TL TAKSİ SATIŞINDAN GELECEK'

Göksu, konuşmasında, "İstanbul'un 2024 yılı bütçesi 213,5 milyar TL'dir. Bütçenin gelir dağılımı ise, 141 milyar merkezi idareden gelenler, 35 milyar borçlanma, İBB öz kaynakları ise taksi plakası satışından geleceğini düşünülen 15 milyar TL ile birlikte 37 milyar 500 milyon TL. 2019 yılında 26.5 milyar TL olan İBB borcu, CHP'li İBB yönetimiyle 5 yılının sonunda yaklaşık 9 kat artmış olacak. Döviz bazında belediyenin borcu yüzde 52 artmış. İBB yönetimin hesapsızca borçlanmasının ortaya çıkardığı sonuç ise İstanbul'un tarihinin en büyük faiz yükü altına girmesi olmuştur. AK Parti döneminde İBB bütçesinin yüzde 1,3'ü faize giderken, CHP'li İBB döneminde bütçeden faize giden oran yüzde 417 arttı. Sayın başkanın bir diğer büyük vaadine gelecek olursak orada da durum borçlanma meselesinden farklı değil. Bu yönetimin bütçelerinin öz kaynak gerçekleşme oranları bizim döneme göre çok geride kalmıştır. Bütçedeki öz kaynak oranı ortalama yüzde 28,5'dan ortalama yüzde 11,77'e düştü. Bu iki veri bile siyaseten günübirlik vaatleri tercih ettiklerinin, yönetim açısından ise bir vizyona sahip olmadıklarının açık bir fotoğrafı olarak karşımızda durmaktadır."

'BÜTÇEDE YER VERİLMESİNE RAĞMEN YAPILMAYAN YATIRIMLARIN MİKTARI 127 MİLYAR 365 MİLYON 178 BİN TL'

'Her sene bütçe ödeneğine konulan ve yatırım programına alınan projeler yapılmadığına ve sürekli ertelendiğine göre, bu paralar nereye gidiyor?' diyerek hesap soran Göksu, "Sayın başkan geldiği günden bugüne kadar yaklaşık olarak 640 Milyar TL konsolide bütçe kullanmıştır. Üstelik bu meblağ uyarlama yapılmamış halidir. İBB'ye merkezi bütçeden gelen bir aylık para Kadıköy'ün yıllık bütçesinin iki katından fazladır. 2023 senesinde merkezi bütçeden alınacak payın 78 milyar 300 milyon TL olması beklenirken, yaptığımız simülasyona göre sene sonunda alacağınız toplam miktar yaklaşık 92 milyar TL civarında olacaktır. Yani hükümetimizden beklediğinizden neredeyse 14 milyar TL fazla bütçe alacaksınız. Diğer yandan, yatırım ve performans kitapçıklarına baktığımızda görmekteyiz ki 2020 senesinden beri pek çok yatırım hep bir sonraki yıla ertelenmiş. Dört senede bütçesi ayrıldığı halde yapılmayan yatırımların toplam tutarı 127 milyar 365 milyon 178 bin TL'dir. Bu paralar, İstanbul il başkan adayınızın ve diğer CHP'lilerin söylediği gibi CHP'nin ve Başkanın geleceğini tasarlamak için mi harcanmıştır?" ifadelerini kullandı