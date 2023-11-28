AK Partili Hızal’dan İZSU’da hırsızlık iddiası.. Suçüstü yaptılar işten atıldılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'nun olağan genel kurul toplantısına AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'ın iddiaları damga vurdu. İZSU'nun 2024 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi görüşülürken söz alan Hızal, İZSU'ya ait depolardan su sayacı ve hurda çelik hırsızlığı yapıldığını iddia etti.

İZSU'DA HIRSIZLIK OLAYI VAR"

Konuşmasında: "İZSU'da bir hırsızlık olayı var" diyen Hızal sözlerini şöyle sürdürdü: "İZSU'ya ait depolarda sayaç ve çelik hırsızlığı var. Bunu tespit edip, tutanağını tutan, videosunu çeken 5 güvenlik görevlisi var. Hepsi de işten çıkartıldı. Şu an hukuk mücadelesi veriyorlar. CHP'li bir arkadaş benim hakkımda suç duyurusunda bulunacakmış, savcılığa gittiği zaman hukuk mücadelesi veren, hırsızlığı ortaya çıkaran güvenlik görevlilerinin mücadelesine baksın." diye konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise Hızal'ın iddialarını ret etti. Aydın, 5 güvenlik görevlisinin tesisten içeri giren araçları yeterince kontrol etmedikleri gerekçesi ile işten çıkartıldıklarını öne sürdü.

İZMİR'DE ALTYAPI VE KOKU SORUNU VAR

Konuşmasında Soyer'in '5 yılda yatırımları yerin altına yaptık' sözlerini hatırlatan Hızal: "Sokağa çıktığınızda bu yatırımların yeterli olmadığını görüyoruz. İzmir'de bir altyapı sorunu var, kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma problemi var. Bittiği iddia edilse de artarak devam eden bir koku problemi var, içme suyu şebekelerindeki kayıp kaçak oranları bir miktar düşse de probleme halen daha devam ediyor. Merkezdeki derelerle ilgili sorunlar var, çevresel problemler var. Neredeyse Türkiye'nin en yüksek su ücretini İzmirliler ödüyor." dedi.

"İZSU YATIRIM BÜTÇESİ YÜZDE 10"

"İZSU, 1 saniye bile zaman kaybetmeksizin günün koşullarına bağlı olarak yeni yatırımlar yapmak zorunda. Bunu parayla yapacak İZSU gelirini sattığı sulardan elde ediyor. CHP grubu yüzde 50'nin üzerinde yatırım bütçesi olduğunu söylüyor ama bu doğru değil, İZSU'nun gerçek yatırım bütçesi yüzde 10. Kanalizasyon, rögar temizlemek yatırım demek değildir. Yeni yağmur suyu hattı, yeni tesisler yatırımdır. Bunun için de İZSU yüzde 10 bütçe ayırmış. Bu oran İZSU'nu yatırım performansının ne kadar kötü olacağını gösteriyor."

"SOYER SAMİMİYET TESTİNDE BAŞARILI OLAMADI"

Soyer'in samimiyet testinde başarılı olamadığını belirten Hızal: "İzmirliler Soyer'de samimiyeti arıyor ama bulamıyor. Körfezde yüzeceğim dedi, körfezi temizleme ve yüzme ifadeleri samimiyetten uzak. İzmirlilere doğru bilgi vermeyerek yanıltılmasına sebep oldu. İzmir'deki körfez kirliliğinin temel sebebi yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının zamanında doğru şekilde yapılamamış olması."

"ÇAMUR KURUTMA TESİSİ YOK!"

Yağmur suyu hattı imalatının iddia edildiği gibi 300 değil 119 kilometre olduğunu öne süren Hızal: "Hadi 170 kilometre diyelim. Daha yüzlerce kilometre yapılması gerekiyor. Sorunu bitiriyoruz dediğiniz Buca'da yine cadde ve sokakları su bastı. Kemeraltı'nda birinci etabın yüzde 19'unu bitirmişsiniz, daha bunun başka etapları var. Arıtma konusunda lider olmanızın sebebi boşa arıtma yapmanız. Milyonlarca küp yağmur suyunu arıtıp yine denize döktünüz. Arıtmanız gereken su yağmur suyu değil, kullanılmış su. Çiğli Arıtma Tesisi ise arıtmama tesisi. 4. faz inşaatını 10 yıldır yapamadınız, ihalesini daha yeni yaptınız. Bir çamur kurutma tesisi yok."

"SOYER, 'ÖZEL KAZANIRSA ADAY OLMAYACAĞIM' DEDİ"

CHP'li meclis üyelerinin söylediklerine itiraz etmesi üzerine Hızal, Tunç Soyer'in "Özgür Hızal genel başkan olursa aday olmayacağım" dediğini öne sürdü. Araya giren Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise Tunç Soyer'in böyle bir beyanatının olmadığını belirtip: "O iddiayı ret ediyorum." İfadelerini kullandı.