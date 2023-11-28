Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan, Arnavutluk ve Estonya dışişleri bakanlarıyla görüştü
Giriş Tarihi: 28.11.2023 17:37

Bakan Fidan, Arnavutluk ve Estonya dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

AA
Bakan Fidan, Arnavutluk ve Estonya dışişleri bakanlarıyla görüştü

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Hasani ve Tsahkna ile bir araya geldi.

Fidan ile Hasani arasındaki görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme kararlılığı vurgulanırken, Balkanlar ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile Fidan arasındaki görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeler ile NATO ittifakının gündemindeki konular değerlendirildi.

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Bakan Fidan, Arnavutluk ve Estonya dışişleri bakanlarıyla görüştü
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