Bakan Yerlikaya ’Asla izin vermeyeceği’ diyerek duyurdu: 1034 firari yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "Çember-7 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan bin 34 firari yakalanırken yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

FİRARİLER YAKALANDI

Yakalanan şüphelilerden; 2 yıla kadar hapis cezası ile ranmakta olan 450 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam bin 34 kişi yakalandı.

SUÇLULAR CEZASIZ KALMAYACAK

Yakalanan şüpheliler arasında; adam öldürmeden 13,hırsızlıktan 342, yaralamadan 239, cinsel suçlardan 43, yağmadan 54, dolandırıcılıktan 148, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 90, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 9, FETÖ/PDY Örgütüne üye olmaktan 2 ve diğer suçlardan 94 kişinin yer aldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.