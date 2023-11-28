Bakan Yerlikaya duyurdu: ’ÇEMBER-7 Operasyonları’nda 1034 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle, 4 bin 158 adrese ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen 'ÇEMBER-7 Operasyonları' kapsamında arama kaydı bulunan bin 34 firarinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 kişi olmak üzere toplam bin 34 kişi yakalandı. Yerlikaya, yakalanan bu firariler arasında adam cinayetten 13 kişi, hırsızlıktan 342 kişi, yaralamadan 239 kişi, cinsel suçlardan 43 kişi, yağmadan 54 kişi, dolandırıcılıktan 148 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 90 kişi, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 9 kişi, FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan 2 kişi ve diğer suçlardan 94 kişinin bulunduğunu ifade etti.

'FİRARİ SUÇLULARIN SOKAKLARIMIZDA GEZMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı 7 bin 795 ekip ve 24 bin 483 personel ile 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktaya yapılan 'Çember-7' operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 1034 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."