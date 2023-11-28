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Giriş Tarihi: 28.11.2023 20:08 Son Güncelleme: 28.11.2023 20:13

Başkan Erdoğan ve ailesinden asılsız paylaşımlara suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, haklarında sosyal medya üzerinden iftira niteliğinde asılsız paylaşım yapan Metin Cihan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Başkan Erdoğan ve ailesinden asılsız paylaşımlara suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Erdoğan ailesi özellikle sosyal medyada sistematik şekilde gerçekleştirilen iftiralara yönelik hukuki mücadele veriyor.

Erdoğan ailesi hakkında yeni bir iftira kampanyası yapıldı ve iftira niteliğinde asılsız paylaşımlar yapıldı.

Erdoğan ve ailesi, sosyal medya üzerinden yapılan iftira niteliğindeki paylaşımların sahibi Metin Cihan hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Metin Cihan'a 'Hakaret' ve 'İftira' suçlarından dava açılması talep edildi.

Şikayet üzerine İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Başkan Erdoğan ve ailesinden asılsız paylaşımlara suç duyurusu
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