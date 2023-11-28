Depremzedelere yılbaşında ev müjdesi

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya merkezde yaşandı. Antakya'da 6 bin 369 bina, onu bin 886 Kırıkhan ve bin 46 ile Hassa takip etti. İl genelende ise toplam 13 bin 517 bina yerle bir olurken, acil yıkılması gereken bina 8 bin 162 acil, ağır hasarlı ise bina ise 67 bin 346 olarak belirlendi. Vatandaşların mağdur olmaması için hiç vakit kaybedilmeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hemen kolları sıvadı ve 11 ilde inşaat çalışmalarına başlandı. Asrın felaketinde etkilenen 11 ilde kalıcı konutların ve köy evlerinin yapılacağı alanlar tespit edilerek kazmalar vuruldu.