Depremzedelere yılbaşında ev müjdesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da depremzedeler için yapılan konutlar hızla yükseliyor. TOKİ tarafından 220 bin konutun yapılacağı Hatay'da ilk etapta 40 bin ev depremzedelere yeni yıl itibarıyla teslim edileceği öğrenildi.
CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ
Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya merkezde yaşandı. Antakya'da 6 bin 369 bina, onu bin 886 Kırıkhan ve bin 46 ile Hassa takip etti. İl genelende ise toplam 13 bin 517 bina yerle bir olurken, acil yıkılması gereken bina 8 bin 162 acil, ağır hasarlı ise bina ise 67 bin 346 olarak belirlendi. Vatandaşların mağdur olmaması için hiç vakit kaybedilmeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hemen kolları sıvadı ve 11 ilde inşaat çalışmalarına başlandı. Asrın felaketinde etkilenen 11 ilde kalıcı konutların ve köy evlerinin yapılacağı alanlar tespit edilerek kazmalar vuruldu.
YILBAŞI MÜJDESİ VERDİ
Depremlerde 11 yakınını kaybeden TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hatay'da 220 bin kalıcı konut yapılmakta. 40 bin konutu sahiplerine yeni yılda teslim edeceğiz. Yeni yılı kendi evlerinde karşılayacaklar. Depremin sene-i devriyesinde de inşallah pek çok vatandaşlarımızı evlerine yerleştirmiş olacağız" diye konuştu.
220 BİN KONUTUN YAPILACAĞI KENT MERKEZİ VE İLÇELER
Antakya (merkez ilçe) 100 bin konut
Kırıkhan 40 bin konut
Defne 30 bin konut
İskenderun 20 bin konut
Samandağ 20 bin konut
Hassa 4 bin konut
Diğer ilçeler 6 bin konut
Hatay'ın ilçelere göre yıkık binaları şöyle:
İlçeler Yapı sayısı
Antakya 6369
Kırıkhan 1886
Hassa 1046
Defne 982
Altınözü 838
Samandağ 670
İskenderun 534
Reyhanlı 318
Yayladağı 213
Arsuz 187
Belen 139
Kumlu 131
Dörtyol 115
Payas 58
Erzin 31
TOPLAM 13517