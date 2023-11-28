Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan, Brüksel'de diplomasi trafiği
Giriş Tarihi: 28.11.2023 22:38 Son Güncelleme: 28.11.2023 22:55

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan, Brüksel'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın Başkenti Brüksel’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Bakan Fidan ayrıca Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile de bir araya geldi.

AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan, Brüksel’de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, bugün gerçekleştirilecek toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile de bir araya geldi.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Alman mevkidaşı Baerbock ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile yaptığı görüşmelerde Gazze'deki insanlık dramını ve NATO'nun gündemindeki konuları ele aldı.

Fidan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde İngiliz mevkidaşı Cameron ile de görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan, Brüksel'de diplomasi trafiği
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