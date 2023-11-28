Haberler Gündem Haberleri EİT’den Erhan Afyoncu’ya ‘eğitime hizmet’ ödülü
Giriş Tarihi: 28.11.2023

EİT’den Erhan Afyoncu’ya ‘eğitime hizmet’ ödülü

EİT’den Erhan Afyoncu’ya ‘eğitime hizmet’ ödülü
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 16'ncı Zirvesi kapsamında 9 Kasım'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen EİT Ödülleri Töreni'nde MSÜ Rektörü ve SABAH yazarı Prof. Dr. Erhan Afyoncu eğitim alanındaki çalışmaları doğrultusunda ödüle layık görüldü. 2016 yılından beri Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 34 yıldır eğitim camiasına hizmet ediyor. Yüzlerce öğretmen ve onlarca akademisyen yetiştiren Afyoncu'ya ödülü Dışişleri Bakanlığı'nda Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ tarafından takdim edildi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından değişik alanlarda farklı ülkelerden dokuz kişiye daha çeşitli ödüller verildi.
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EİT’den Erhan Afyoncu’ya ‘eğitime hizmet’ ödülü
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