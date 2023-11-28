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Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:05 Son Güncelleme: 28.11.2023 11:08

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu tespit edilen 16 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1'i mahrem imam, 1'i görevde, 8'i daha önce ihraç edilmiş, emekli edilmiş, 6'sı ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere toplam 16 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, Ankara'da çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
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