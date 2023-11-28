FETÖ’nün soru hırsızlığından 471 jandarma deşifre oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı U.A, M.A ve R.Ş'nin yargılandığı mahkemelerde mahrem imamları tarafından 2012 Jandarma Astsubay / Uzman İhtisas Sınavlarında soruların kendilerinin de içinde bulunduğu örgüt mensuplarına dağıtıldığına ilişkin itirafları üzerine soruşturma başlattı. Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 2010-2016 yılları arasında yapılan tüm personel ihtisaslaşma sınavlarını kapsayacak şekilde idari inceleme yapıldı.

209 KİŞİNİN NOTU YÜKSELTİLDİ

Başkanlığın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği raporda, 2012 yılı Uzman Jandarma İhtisas Sınavında 172 kişinin usulsüz şekilde ihtisasa alındığı, 37 kişinin ise ihtisasa alınmadığı halde gerçek notlarının yükseltildiği tespit edildi. FETÖ mensubu şüphelilerin özellikle istihbarat, kaçakçılık, kriminal, olay yeri inceleme, patlayıcı ve muhabere birimlerinde görev almak için ihtisas sınav sorularını çaldıkları belirlendi.

262 JANDARMA MENSUBU İÇİN SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren savcılık, sınavda usulsüzlük yapıldığını tespit ettiği 209 Uzman Jandarma için 66 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına 'Silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ayrıca başsavcılığın 2012 Jandarma Astsubaylık İhtisas Sınav Sorularını ele geçirdiğini tespit ettiği 262 Jandarma mensubu için görev yaptıkları illerin başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. FETÖ'nün bu soru hırsızlığıyla 471 kişiyi usulsüz olarak Jandarma Teşkilatına sızdırdığı belgelenmiş oldu.