İBB, 800 milyon lira daha borçlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Kasım ayı 6'ncı oturumunda iç ve dış borçlanma talepleri de karara bağlandı. Sayıştay'ın 2022 yılı borçlarında yasal sınırı aştığı uyarısında bulunduğu İBB yönetimi, yine milyonlarca lira borç talebinde bulundu. İETT Genel Müdürlüğü tarafından yeni otobüs alımlarında kullanılmak üzere 800 milyon lira iç borçlanma talebini inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, üretim yeri Türkiye olan otobüslerden alım yapılması şartıyla borçlanmayı uygun gördü. Oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.Ayrıca İBB yönetiminin, Çekmeköy- Sancaktepe- Sultanbeyli metro hattında kullanılmak üzere daha önce aldığı borçlanma yetkisinin dış borçlanma şeklinde değiştirilerek 200 milyon euro tutarında dış borçlanma yapılabilmesine karar verildi.Sayıştay'ın 2022 yılı raporunda, İBB yönetiminin 2022'de yasal borçlanma sınırını 13 milyar 94 milyon TL aştığı tespitine yer verilmişti.