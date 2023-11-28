İBB Meclisi’nde Kızılay gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı altıncı oturumu, Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında yapıldı. Oturumda, Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporu ile Gazze'ye yapılacak insani yardım gündemi de görüşüldü. Yardımın Kızılay üzerinden yapılması teklifi CHP ve AK Parti meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu. Teklifi eleştiren CHP meclis üyesi Filiz Öztürk Çelik, "Neden Kızılay'ın yapacağı yardımlar Kızılay Derneği tarafından yapılmak istenir.Bu raporun öncelikle müdürlüğümüzden geldiği şekliyle oylanmasını, bu konuda karşı teklimizin olduğunu belirtmek isterim" derken, AK Parti İBB Meclis üyesi Muhammet Kaynar, "Mesele Kızılay'ı eleştirmek veya Kızılay'ın kendine göre yanlış bulduğu bir uygulamayı eleştirmek değil, buradan başka ucuz siyaset çıkarmak" ifadelerini kullandı. Tartışmalar sonunda gündem maddesi, CHP'nin ret oyuna karşın AK Parti, MHP ve İyi Partli üyelerin kabul oylarıyla 'Yardımların Kızılay ve AFAD üzerinden yapılması' şeklinde güncellenerek kabul edildi.