İnsanlığa sürgün

Gazze'nin kuzeyini insansızlaştırmak ve bunu uluslararası toplum nezdinde meşru hale getirmek isteyen İsrail, ateşkes süresince kuzeye geçişleri yasakladı. Kuzeye geçmek isteyen bir Filistinli keskin nişancı tarafından vuruldu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyine bir kilometreden fazla yaklaşılmaması gerektiğini, denize bile girmenin yasak olduğunu söyledi.NATO ve BM ateşkesin uzatılmasına yönelik çağrılarını dün de sürdürürken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halefi önceki gün ateşkes süreci sonrası için, "Gazze'ye saldırmaya ve işgale geri döneceğiz" demişti. İsrail ordusu, bu açıklamayı "Bir sonraki tur" diyerek duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ateşkes sonrası harekâtın en az 2 ay daha yoğun şekilde süreceğini söyledi. İsrail askerlerine "Ateşkes sizin için, hazırlıklar için fırsat olsun" mesajı gönderdi. Gazze'nin kuzeyinde askerlerle bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "Sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.İsrail'in kuzeyindeki Şifa ve Endonezya hastanelerini boşalttıran İsrail bölgedeki tüm insani aktivitileri durdurarak, hatta ateşkes döneminde kuzeye yardımların gitmesini bile engellemeye çalışarak insanları sürgüne zorluyor. Dün haber ajanslarından gelen görüntülerde aralarında engelli ve yaralıların da olduğu her yaşta yüzlerce sivilin yıkıntıların arasından çamur bataklığına dönmüş Selahaddin Caddesi'nde güçlükle güneye doğru yürüdükleri görüldü.İsraıl'in esir takası kapsamında hapishanelerden serbest bıraktığı Filistinli kadın ve çocuklar, demir parmaklıklar arkasında gördükleri "baskı, sözlü, fiziksel, psikolojik şiddet ve aşağılanmayı" uzatılan mikrofonlardan dünyaya duyurmaya çalıştı. İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuklardan Usame Nayif Marmaş, her hafta hapishanede darp edildiklerini söyledi. İsrail'in esir takası kapsamında dün serbest bıraktığı en yaşlı kadın mahkâm Maysoon Al-Jabali, gardiyanların kadın mahkûmların üzerine gaz sıktığını ve taciz ettiğini belirtti. DIŞ HABERLERYerlerinden edilmiş yüz binlerce Gazzeliden bir grup, ateşkesin son gününü güneydeki bir sahilde geçirerek en azından çocuklarına umut dolu bir gün yaşatmak istedi.