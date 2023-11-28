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Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:11

İzmir'de PKK/KCK üyelerine operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyeleri ile ailelerine destek vererek örgütten kopmaları engellemeye çalıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin daha yakalanması için çalışma sürüyor.

AA
İzmir’de PKK/KCK üyelerine operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetler yürüterek etkisiz hale getirilen örgüt mensupları ile örgüt suçundan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ailelerine destek veren, cezaevinden tahliye olan örgüt mensuplarının kopuşlarını engellemeye çalışan şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

5 GÖZALTI

Aralarında Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği ve Avesta Dil Kültür Derneği başkanlarının da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişinin daha yakalanması için çalışma sürüyor.

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İzmir'de PKK/KCK üyelerine operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı
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