Kıyıda fırtına Doğu’da kar

Yurtta iki gündür etkisini gösteren şiddetli fırtına, dün yine birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi.Abana ve İnabolu ilçelerinde kıyı şeridinde denizde oluşan dev dalgaların kıyı şeridini aşmasıyla birçok ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su basarken, balıkçı tekneleri battı. Dalga boyunun 7 metreye ulaştığı İnebolu'da Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Gemideki 2'si Türk 11 mürettebat kurtarıldı. Abana'da Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarı yıkıldı. Harmason bölgesinde evlerinde mahsur kalan 6 kişi iş makinesiyle kurtarıldı. İnebolu ve Abana ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Cide ilçesinde fırtınanın etkisiyle denizin dalgaları karayolunu kapladı, bazı evleri su bastı. Çatalzeytin ilçesinde 7 metreye ulaşan dalgalar, sahildeki işyerlerini yıktı.İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar kaldırım seviyesini aştı. Atatürk Caddesi ve Ulu Cami Caddesi deniz suları ile dolarken, birçok işyerini su bastı. Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu. Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve işyerlerini de su bastı. Birçok araç sulara gömüldü. Sahile yakın bölgelerdeki binalarında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerince botlar ve iş makineleri ile kurtarıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında su basan mahallelerin bazı bölümlerinde elektrikler kesildi.Sürmene ilçesinde çıkan fırtına ile birlikte dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nun bir şeridini ulaşıma kapattı. Rize'de de dün sabah Ardeşen, Pazar ve Fındıklı ilçe-erinde dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'na kadar ulaştı. Ardeşen'de dev dalgalar sahilde bulunan bankları kırarken, Fındıklı'da ise Karadeniz Sahil Yolu'nun bir şeridinin trafiğe kapanmasına neden oldu. Beşikdüzü ilçesinde deniz fenerinin bulunduğu alanda cep telefonuyla fotoğraf çekmeye çalışan Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık (16), fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak kayboldu. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp gençlerin bulunması için çalışma başlattı.6 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Bir motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kalarak yaralandı. Keşap ilçesinde uçan çatı ise yolda yürüyen 10 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Başından ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Ardahan'da fırtına nedeniyle bir ahırın çatısı uçarken direkler devrildi.: Kadirli ilçesinde Savrun Çayı taşınca tarım arazileri sular altında kaldı.: Fırtına nedeniyle 74 evin çatısı uçtu.SABAH