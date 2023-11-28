Haberler Gündem Haberleri Kocaeli'de FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 28.11.2023 13:13

Kocaeli'de FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan P.K. isimli kadın hükümlü, Kocaeli Jandarma Ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de FETÖ operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı törür örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan P.K'nın Gebze İlçesinde olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan planlı operasyon ile aranan örgüt üyesi hükümlü, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma'da yapılan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen kadın hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA