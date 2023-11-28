Kocaeli’de FETÖ operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı törür örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan P.K'nın Gebze İlçesinde olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan planlı operasyon ile aranan örgüt üyesi hükümlü, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma'da yapılan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen kadın hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.