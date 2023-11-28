Netanyahu’nun Naziler’den farkı yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası yaptığı konuşmada çarpıcı mesajlar verdi. Arkasına Naziler'in gerçekleştirdiği Yahudi soykırımından ve Gazze'den fotoğraf kareleri koyan Çelik, şunları kaydetti: "Fotoğraflar birbirine çok benziyor. Çünkü benzer bir soykırım yapılıyor. Bu fotoğrafları karşılaştırdığımızda, aslında hepsi birbirine benziyor. Masum Yahudilere yapılan soykırımın fotoğrafları ile masum Gazze halkına karşı Netanyahu hükümeti tarafından gerçekleştirilen soykırımın birbirinin farkı yok. 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın yaklaşık 15 bin insan hayatını kaybetti. Bu bir katliam ve soykırım." 'İnsani ara'yla yıkımın boyutlarının ortaya çıktığını ifade eden Çelik, "Naziler'in Yahudilere yaptığı katliamın, soykırımın bir benzeri Netanyahu hükümeti tarafından Filistinlilere, Gazzelilere karşı gerçekleştirilmektedir" diye konuştu. Çelik, Almanya ve Batı'nın 'Eurofighter savaş uçağı tedariki' konusunda takındığı ikiyüzlü yaklaşıma tepki göstererek, "Türkiye, şantaja boyun eğecek bir ülke değildir" dedi.