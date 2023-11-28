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Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:44

Şehit olmadan 2 saat önce ailesini aramış

4 yıldır Piyade Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş dün Şanlıurfa’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ
Şehit olmadan 2 saat önce ailesini aramış

Şehit Fevzi Kızıltaş şehit düşmeden 2 saat önce ailesi ile görüşmüş, 4 Aralık'ta sözleşmesini bitmesiyle birlikte Şanlıurfa'ya geleceğini söylemişti.
Baba Halil Kızıltaş, "Fevzi şehit olmadan 2 saat önce bizi aradı, 4 Aralık'ta Şanlıurfa'ya geleceğini söyledi. Biz kendisini beklerken cenazesi geldi, vatan sağ olsun" dedi.

Şehit Fevzi Kızıltaş 6 ay önce hayatını Fatma Kızıltaş ile birleştirmiş düğün sonrası Şanlıurfa'da 15 gün kaldıktan sonra Kuzey Irak'a gitmiş.
Fevzi Kızıltaş ile evlenen Fatma Kızıltaş, 6 aydır görmediğini eşinin cenazesinde gözyaşları döktü.

Gözyaşlarıyla eşinin tabutuna bakan Fatma Kızıltaş, cenaze törenin katılan vatandaşları duygulandırdı.

Şehidin kardeşi İbrahim Kızıltaş'ında sözleşmeli piyade er olduğu bildirildi.

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Şehit olmadan 2 saat önce ailesini aramış
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