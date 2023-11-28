SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü: İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermeli

Başkan Erdoğan görüşmede Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.