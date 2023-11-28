Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü: İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermeli
Giriş Tarihi: 28.11.2023 18:09 Son Güncelleme: 28.11.2023 18:27

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü: İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermeli

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabaların ele alındığı kaydedildi. Başkan Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü: İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermeli

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

'İŞLENEN SUÇLARIN HESABI ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE VERİLMELİ'

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü: İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermeli
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