Terör inleri imha edildi cephanelikleri ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 98 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Osmaniye YSP İl Yöneticisi M.Ç. ile İzmir Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak tehditlerde bulunan bir şüphelinin de olduğu öğrenildi.Operasyonlarda ayrıca bir uzun namlulu silah, bir tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 5 şarjör, 154 fişek, çeşitli miktarlarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı seçkin birliklerin Kahramanlar-30 adıyla 6 ilde düzenlediği operasyonlarda ise 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Aralarında bir keskin nişancı tüfeği, 4 Kalaşnikof, bir G-3 piyade tüfeğinin de bulunduğu çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilid.