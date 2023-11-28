Umudumuz kalıcı barışın tesis edilmesi

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed'i konuk etti. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sajidha Hanımefendi ile ortak çalışma alanlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılardan duyduğumuz üzüntüyü paylaştık. Ortak umudumuz; bölgede bir an önce kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sajidha Hanımefendi'ye, sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü için teşekkür ediyorum."