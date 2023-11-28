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Giriş Tarihi: 28.11.2023

Umudumuz kalıcı barışın tesis edilmesi

ANKARA
Umudumuz kalıcı barışın tesis edilmesi
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed'i konuk etti. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sajidha Hanımefendi ile ortak çalışma alanlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılardan duyduğumuz üzüntüyü paylaştık. Ortak umudumuz; bölgede bir an önce kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sajidha Hanımefendi'ye, sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü için teşekkür ediyorum."
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Umudumuz kalıcı barışın tesis edilmesi
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