Bakan Fidan’dan New York’ta kritik temaslar

Bakan Fidan ayrıca Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede, Gazze'de tam ateşkesin sağlanması, bölgede adil ve kalıcı barışın tesisi için neler yapılabileceği ele alındı.



