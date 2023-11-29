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Giriş Tarihi: 29.11.2023 19:43

Bakan Fidan’dan New York'ta kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere geldiği New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

DHA
Bakan Fidan’dan New York’ta kritik temaslar

Bakan Fidan ayrıca Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede, Gazze'de tam ateşkesin sağlanması, bölgede adil ve kalıcı barışın tesisi için neler yapılabileceği ele alındı.

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Bakan Fidan’dan New York'ta kritik temaslar
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