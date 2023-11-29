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Giriş Tarihi: 29.11.2023 23:22 Son Güncelleme: 29.11.2023 23:23

Bakan Koca: Gazzeli 23 hasta daha Türkiye'de tedavi altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 23 hasta daha Türkiye’de güvende ve tedavi altında. Onlara 21 refakatçi eşlik ediyor. Ülkemize getirilmeleri için koordinasyon içinde büyük çabalar sarf edildi. Hekimlerimiz de ellerinden geleni yapacak.

Bakan Koca: Gazzeli 23 hasta daha Türkiye’de tedavi altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 23 hasta daha Türkiye'de güvende ve tedavi altında. Onlara 21 refakatçi eşlik ediyor. Ülkemize getirilmeleri için koordinasyon içinde büyük çabalar sarf edildi. Hekimlerimiz de ellerinden geleni yapacak.

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Bakan Koca: Gazzeli 23 hasta daha Türkiye'de tedavi altında
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