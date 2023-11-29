Bakan Koca: Gazzeli 23 hasta daha Türkiye’de tedavi altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 23 hasta daha Türkiye'de güvende ve tedavi altında. Onlara 21 refakatçi eşlik ediyor. Ülkemize getirilmeleri için koordinasyon içinde büyük çabalar sarf edildi. Hekimlerimiz de ellerinden geleni yapacak.
Gazzeli 23 hasta daha Türkiye'de güvende ve tedavi altında. Onlara 21 refakatçi eşlik ediyor. Ülkemize getirilmeleri için koordinasyon içinde büyük çabalar sarf edildi. Hekimlerimiz de ellerinden geleni yapacak.#FreePalestine pic.twitter.com/13WWmTI1Fl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 29, 2023