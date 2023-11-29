Bakan Uraloğlu, bakım onarımı devam eden FSM’de incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında başlanılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemi tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Uraloğlu, "Bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebilirisiniz. Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur" şeklinde konuştu. Uraloğlu, FSM'de 120 personel ile 2023 yılında başlayan ve şu ana kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"KÖPRÜMÜZÜN ÇOK DAHA GÜVENLİ, UZUN SÜRELİ HİZMET VERMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hizmete açıldığı 1988 yılından bu yana askı halatlarını ilk kez değiştirerek köprümüzün çok daha güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet vermesini sağlayacağız. Ama görüldüğü üzere trafik yoğunluğu açısından vatandaşlarımıza en az sıkıntı oluşturacak şekilde gece çalışması tercih ederek gece saat 00.00 ile sabah 05.30 saatleri arasında sadece bir şerit daraltması yaparak çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprümüzdeki halat değişimlerimizi doğrudan depreme karşı güçlendirme amacıyla yapmamakla birlikte, elbette deprem durumunda da köprümüz eskisine göre çok daha güçlü ve dayanaklı olacak" dedi.

"İSTANBUL'UN TIKANABİLECEK DAMARLARINI DAHA TIKANMADAN AÇMIŞ OLDUK"

Bakan Uraloğlu, "Kalan 8 çifti de en kısa sürede değiştirerek tüm çalışmalarımızı 2024 yılı başında tamamlamayı hedefliyoruz. Asya ile Avrupa'yı İstanbul Boğazı noktasında 3 dev projeyle yeniden bağladık. Böylece İstanbul Boğazı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden sağlanan iki geçiş imkanını 3 yeni projeyle 5'e çıkardık. Marmaray'ı her gün ortalama 600 bin yolcu kullanıyor. Avrasya Tüneli'nden günde ortalama 65 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 148 bin araç geçiyor. Bu dev projelerin hayata geçmediğini ve bu geçişlerin sadece 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine yöneldiğini, oluşacak trafik yoğunluğunu düşünün. Yani, aslında Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul'un tıkanabilecek damarlarını daha tıkanmadan açmış, baypas etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"BİZİM SİYASETİMİZ HEP ESER VE HİZMET SİYASETİ OLMUŞTUR"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılana kadar FSM köprüsü yoğun ağır taşıt trafiğine maruz kalmış ve bu durum askı halatlarının yorulma ömrünü kısaltmıştı. Şimdi ise halat değişimlerinden sonra ağır tonajlı araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullandığı için önümüzdeki 80 yıl boyunca yeni bir kablo değişimine ihtiyaç kalmayacak. Ama bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebilirisiniz. Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur" şeklinde konuştu.