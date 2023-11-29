Çok sayıda çocuğa ‘vitamin’ diye ‘Ketamin’ vermiş! "Kabus doktor" hakkında soruşturma tamamlandı

İddianamede Zoroğlu'nun ensest mağduru çocukların yaşayacağı ve sözde rehabilite edileceği 'Bacıhane' kurmayı hedeflediği de yazıldı. Buranın başına da FETÖ'den ihraç edilen bir polis memurunu görevlendirmeyi amaçlayan Zoroğlu'nun gözaltına alınmasını sağladığı bir ebeveyne, "Hep FETÖ'cüler mi yatacak biraz da siz yatın" dediği ortaya çıktı. Zoroğlu'nun çocuklar üzerinde kullandığı ketamin maddesinin çocuk ve ergen tedavisinde kullanımının olmadığına yönelik Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan görüşün de yer aldığı iddianamede, ketamin etken maddesinin, at, sığır, kedi, köpeklere yönelik cerrahi müdahalelerde kullanılan bir anestezik ilaç olduğu dolayısıyla çocuklar üzerinde denenmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.
Bakırköy'deki özel kliniğinde çocuk yaştaki hastalarına ketamin vererek ailelerinin istismarına uğradıklarına ilişkin iftira atmalarını sağlayan Eski İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'den ihraç edilen Zoroğlu, çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla 17 Eylül'de tutuklanmıştı. İddiaya göre Zoroğlu, Bakırköy'deki özel kliniğine gelen çocuklara disosiyatif (Çoklu kişilik bozukluğu) teşhisi koyuyordu. Korkunç olay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan birden fazla 'aile içi cinsel istismar' hakkında suç duyurularının ardından ortaya çıkmıştı. Savcılık üst üste gelen suç duyuruları sonucu iddiaları araştırdı. Araştırmalar sonucu raporları düzenleyen Salih Zoroğlu'nun FETÖ üyeliğinden KHK ile ihraç edilen bir isim olduğu belirlenmişti.
802 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, Zoroğlu'nun 483 yıldan 802 yıla kadar hapsi istendi. 151 sayfalık iddianamede Zoroğlu'yla birlikte 6 şüpheli yer aldı. 20 müşteki ailenin olduğu iddianamede 21 mağdur çocuğun ifadesine başvuruldu. Hazırlanan iddianame Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
POLİS KORUMASINDA 'BACIHANE' HEDEFİ
İddianamede Zoroğlu'nun ensest mağduru çocukların yaşayacağı bir 'Bacıhane' kurmayı hedeflediği yazıldı. Bacıhane'yi FETÖ'den ihraç bir polis memuru koruyacaktı. Mağdur çocukların telefonlarında yapılan incelemelerde 'bacıhane' sözü ilk kez tespit edildi. Zoroğlu'nun, "Siz 4 kader ortağı bacıhane kurup işleteceksiniz. Parayı Allah bana verecek. Ben de size ve onlara aktaracağım" dediği görüldü.. İddianamede 'bacıhane' projesi şöyle anlatıldı: Çocukların kalması için ayrıca bir ev hazırlamaya çalıştığı, (Kliniğin üst katındaki bir daire bakımından böyle bir daire bakımından böyle bir hazırlığı olduğu anlaşılmaktadır) adresini gizli tutacağı bu evde ailesinden ayırmayı başardığı çocukların barınacağını, başlarında kendi ayarladığı bir psikolog bulunacağını, ara ara dini sohbet yapılacağı, yine evin evin güvenliğini FETÖ'den ihraç bir kadın polisin sağlamasını planladığını beyan ettiği ve bu evi 'bacıhane' olarak isimlendirdiği tespit edilmiştir"
"HEP FETÖ'CÜLER Mİ YATACAK? BİRAZ DA SİZ YATIN"
Zoroğlu ve 6 şüpheli hakkında hazırlanan İddianamede FETÖ vurgusu 'bacıhane' dışındaki bölümlerde de yapıldı. İddianamede mağdur olarak olarak yer alan anne S.E., Zoroğlu'nun verdiği rapor doğrultusunda kendi çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. S.E. savcıya verdiği ifadesinde bilimdışı yöntemler uygulanarak çocuğunun manipüle edildiğini söylemişti. S.E. soruşturma sürecinde Zoroğlu'nun kendisine "Hep FETÖ'cüler mi yatacak? Biraz da siz yatın" dediğini aktardı.
"YURTDIŞINA GELMEK İSTİYORSA GÖNDER"
İddianamede Zoroğlu'nun bazı hastalarına teklif ettiği 'Yurtdışında okuma imkanı'yla ilgili bir konuşma da dosyaya girdi. Zoroğlu'nun ifadesinde FETÖ'den firari kardeşinin Belçika'da yaşadığını belirtmiş, bazı hastaları onun yanına göndermek istediğini söylemişti. Firari FETÖ'cü kardeşi Tuğba Aksu'nun da, "Ensest bir vakanın yurtdışına gelmesi gerekiyorsa gönder abi" dediğini söyleyen Zoroğlu, gönderdiği çocukların kardeşinin yanında kalabileceğini belirtmişti.
KETAMİN KULLANILMASI HUKUKA AYKIRI
İddianameye göre savcılık, Zoroğlu'nun mağdur çocuklarda kullandığı ketamin maddesiyle ilgili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan görüş istedi. Kurum'dan gelen bilgiye göre, ketamin içerikli yeşil reçeteye tabi iki ilaç bulundu. Bu ilaçların çocuk ve yetişkinlerde anestezik amaçlarla kullanıldığına vurguyapıldı. Esketamin içerikli kırmızı reçeteye tabi olan ilaç da ise sadece tedaviye dirençli depresyonda orta şiddetli Majör Depresif Bozukluk atağı geçiren yetişkinlerde kısa süreli tedavi amacıyla denendiği vurgulandı. İddianamede, ketaminin çocuk ve ergen psikiyatrisinde yasal bir kullanım alanının mevcut olmadığına, bu uygulamanın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.
HAYVANLARDA KULLANILAN İLACI ÇOCUKLARDA KULLANDI
Ketamin'in çocuklar üzerindeki etkisine de değinilen iddianamede, "Adeta çocuklara önce hastalık yapan bir mikrop verilmekte sonra da bu mikrobun teşhis ve tedavisinin yapıldığı iddia edilmektedir" denildi. Ketamin'in etken maddesinin, at, sığır, kedi, köpek gibi hayvanlara yönelik cerrahi işlemlerde kullanılan bir anestezik ilaç olduğu vurgulandı.
KİŞİSEL VERİLERİ DEPOLADI
Zoroğlu'nun kliniğinde ayrıca kişisel verilerin yasa dışı şekilde depolandığı da saptandı. Şüphelilerden Ahmet Aktaş ile birlikte illegal bir sorgulama paneli üzerinden hastaların aile üyelerine, bu kişilerin adres ve telefon bilgilerine erişim sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin ellerindeki bu verilerin daha gelişmiş, mal varlığı hesap bilgilerini de içeren versiyonlarını temin etmeye çalıştıkları, ulaştıkları bu verileri hasta çocukların seanslarında ve şantaj süreçlerinde kullanmayı planladıkları değerlendirmesinde bulunuldu.