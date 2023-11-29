Çok sayıda çocuğa ‘vitamin’ diye ‘Ketamin’ vermiş! "Kabus doktor" hakkında soruşturma tamamlandı

"HEP FETÖ'CÜLER Mİ YATACAK? BİRAZ DA SİZ YATIN"



Zoroğlu ve 6 şüpheli hakkında hazırlanan İddianamede FETÖ vurgusu 'bacıhane' dışındaki bölümlerde de yapıldı. İddianamede mağdur olarak olarak yer alan anne S.E., Zoroğlu'nun verdiği rapor doğrultusunda kendi çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. S.E. savcıya verdiği ifadesinde bilimdışı yöntemler uygulanarak çocuğunun manipüle edildiğini söylemişti. S.E. soruşturma sürecinde Zoroğlu'nun kendisine "Hep FETÖ'cüler mi yatacak? Biraz da siz yatın" dediğini aktardı.

"YURTDIŞINA GELMEK İSTİYORSA GÖNDER"



İddianamede Zoroğlu'nun bazı hastalarına teklif ettiği 'Yurtdışında okuma imkanı'yla ilgili bir konuşma da dosyaya girdi. Zoroğlu'nun ifadesinde FETÖ'den firari kardeşinin Belçika'da yaşadığını belirtmiş, bazı hastaları onun yanına göndermek istediğini söylemişti. Firari FETÖ'cü kardeşi Tuğba Aksu'nun da, "Ensest bir vakanın yurtdışına gelmesi gerekiyorsa gönder abi" dediğini söyleyen Zoroğlu, gönderdiği çocukların kardeşinin yanında kalabileceğini belirtmişti.

KETAMİN KULLANILMASI HUKUKA AYKIRI



İddianameye göre savcılık, Zoroğlu'nun mağdur çocuklarda kullandığı ketamin maddesiyle ilgili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan görüş istedi. Kurum'dan gelen bilgiye göre, ketamin içerikli yeşil reçeteye tabi iki ilaç bulundu. Bu ilaçların çocuk ve yetişkinlerde anestezik amaçlarla kullanıldığına vurguyapıldı. Esketamin içerikli kırmızı reçeteye tabi olan ilaç da ise sadece tedaviye dirençli depresyonda orta şiddetli Majör Depresif Bozukluk atağı geçiren yetişkinlerde kısa süreli tedavi amacıyla denendiği vurgulandı. İddianamede, ketaminin çocuk ve ergen psikiyatrisinde yasal bir kullanım alanının mevcut olmadığına, bu uygulamanın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.

HAYVANLARDA KULLANILAN İLACI ÇOCUKLARDA KULLANDI



Ketamin'in çocuklar üzerindeki etkisine de değinilen iddianamede, "Adeta çocuklara önce hastalık yapan bir mikrop verilmekte sonra da bu mikrobun teşhis ve tedavisinin yapıldığı iddia edilmektedir" denildi. Ketamin'in etken maddesinin, at, sığır, kedi, köpek gibi hayvanlara yönelik cerrahi işlemlerde kullanılan bir anestezik ilaç olduğu vurgulandı.

KİŞİSEL VERİLERİ DEPOLADI



Zoroğlu'nun kliniğinde ayrıca kişisel verilerin yasa dışı şekilde depolandığı da saptandı. Şüphelilerden Ahmet Aktaş ile birlikte illegal bir sorgulama paneli üzerinden hastaların aile üyelerine, bu kişilerin adres ve telefon bilgilerine erişim sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin ellerindeki bu verilerin daha gelişmiş, mal varlığı hesap bilgilerini de içeren versiyonlarını temin etmeye çalıştıkları, ulaştıkları bu verileri hasta çocukların seanslarında ve şantaj süreçlerinde kullanmayı planladıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

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