DİAYDER davasında 16 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin, terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda kurularak, faaliyet yürüttüğü, denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli vaaz ve hutbe verildiği konusunda somut deliller elde edildiği anlatıldı. Örgütün sözde 'Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesinin', diyanet harici alternatif bir dini yapılanmaya gidilmesi planının, DİAYDER'in 'mele' olarak adlandırılan gayri resmi din adamlarıyla hayata geçirilmeye çalışıldığı belirtildi. DİAYDER başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında olduğu 23 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından 3,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, DİAYDER başkanı Ekrem Baran'ın evinde ele geçirilen dijital materyallerde örgütsel nitelikte resimlerin ele geçirildiği yer aldı. Baran'ın telefonunda 'İBB Sultan' isimli kişiden gelen ses kaydında, 'Yardım kartı verilmesini önerdiğiniz 270 şahsın listesini gönderiyorum' şeklinde konuşma geçtiği, söz konusu listeden 10 kişinin terör suçlarından kaydı tespit edildiği ifade edildi. Ekrem Baran'ın dernek üyeleriyle birlikte bazı faaliyetlere katıldığı anlatıldı. Mütalaada, sanık Baran'ın terör örgütü PKK/KCK'ya destek veren basın açıklamalarında konuşma yaptığı, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısıyla Diyarbakır'da toplanan 'Demokratik İslam Kongresi'ne' diğer dernek üyeleriyle katıldığının tespit edildiği belirtildi.

348 KİŞİYLE 16 BİN 815 ARAMA KAYDI

Dernek başkanının telefon numarasında yapılan analiz raporunda örgüt ve iktisatlı suçlardan kaydı bulunan 348 kişiyle toplamda, 16 bin 815 kez irtibat kaydının bulunduğu ifade edildi. Baran'ın PKK/KCK terör örgütü adına Kandil'de faaliyet yürüten Mehmet Kazım Sevim'in eşi ile toplamda 5 kez telefonla görüştüğü vurgulandı. Mütalaada sanık Ekrem Baran'ın örgüt içerisinde kırsal alanda faaliyet yürüten şahısların ailelerinin örgüt ile olan bağlarının kopmaması amacıyla değer ailesi olarak nitelendirilen kişilerle örgütsel saiklerle İBB tarafından DİAYDER'e verilen alışveriş kartlarının dağıtımını yaptığı belirtildi. Baran'ın Hendek ve Barikat operasyonlarının durdurulması amacıyla dernek olarak direniş orucuna gibi bu tarz faaliyetlere katıldığı anlatıldı.

SİVİL TOPLUM GÖRÜNÜMÜYLE ŞEHİR MERKEZLERİNDE SEMPATİZAN KİTLESİ OLUŞTURMUŞLAR

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, BDP heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı 2013'te ziyaretinin ardından diyanet haricinde alternatif dini yapılanma çağrısında bulunduğunu, DİAYDER'in de bu çağrıyı dikkate alarak dernek içerisinde faaliyet gösteren ve Mele olarak adlandırılan gayri resmi din adamları aracılığıyla örgüt tarafından yapılan açıklamaları gerçekleştirmeye başladığı anlatıldı. DİAYDER'in yönetici ile üyelerinin, sivil toplum kuruluşu görünümüyle, örgüt sempatizanlarının örgüte bağlılığını arttırmak ve şehir merkezlerinde sempatizan kitlesi oluşturmaya çalıştıklarının tespit edildiğine yer verilerek yine örgütün din karşıtı ideolojisini sempatizanlara empoze etmeye çalıştığı ifade edildi.

GİZLİ TANIK İFADESİNE YER VERİLDİ

Mütalaada, soruşturma aşamasında 'padişah' kod adıyla ifade veren gizli tanığın DİAYDER'in terör örgütü PKK/KCK tarafından kurulduğunu, derneğin görevlerinin örgüt mensuplarının cenaze namazlarını kıldırmak olduğu, derneğin taziye ve mevlit okuma gibi etkinliklere katılımının zorunlu olduğunu ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen toplantılarda sanıklardan bir kısmını örgüt mensuplarının cenaze ve taziye etkinliklerinde gördüğünü ifade ettiği anlatıldı. Mütalaada, DİAYDER'in terör örgütü KCK sözleşmesinde, "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" adı altında örgütlenen ve Abdullah Öcalan'ın telkin ve yönlendirmeleriyle Şirinevler'de alternatif 'Kürt Diyanet İşleri' olarak kurulduğu vurgulandı.

7.5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Mütalaada, Ekrem Baran'ın aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, 5 sanık hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2.5 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istendi. Mütalaada, sanıklar Halil Bulut, İbrahim Yalın'ın üzerine atılı suçlardan beraatına karar verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.