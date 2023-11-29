En acı bekleyiş

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde önceki gün deniz kenarında fotoğraf çekmeye çalışan Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) bir anda dalgalara kapıldı. Gençlerin dalgalar kapılmadan önceki son görüntüleri, uzaktan çekilen bir cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Gençlerin bayrak direğinin yanında yan yana bulundukları gözlendi. İki genci arama çalışmaları 40 kişilik ekiple sürüyor. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, arama çalışmalarını yerinde inceleyerek öğrencilerin aileleri ile görüştü. Vali Yıldırım, "İki gencin dışarıdan vuran dalgalarla liman içerisine düştüğünü gören tanıklar var. Kurtarma çabası içerisine girenler olmuş. Bu kişilerin iki öğrencimiz olduğunu düşünüyoruz. Hakikaten çok üzgünüm. Bir taraftan Sahil Güvenliğimiz bir taraftan polis dalgıçlarımız diğer taraftan AFAD ekiplerimiz ile arama çalışmalarına devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki buluruz. Ama burası Karadeniz.Bu tür havalarda tehlikeli olabilecek kıyılardan uzak durulması, hatta mümkünse dışarı bile çıkılmaması lazım. Buna zaman zaman uymayanlar oluyor. Bunu konuşmanın yeri değil belki ama bundan sonra böyle acılar yaşamayalım. Lütfen vatandaşlarımız, gençlerimiz çok dikkatli olsunlar. Bu tür havalarda da kendilerini tehlikeye atabilecek, fotoğraf çekme, gezme, manzara seyretme gibi durumlarda da kendilerini lütfen korusunlar" dedi. Vali Yıldırım daha sonra denizde kaybolan Uğurcan Korkmaz'ın babası Kamil Korkmaz ile görüştü. Büyük üzüntü yaşayan baba Korkmaz, sahildeki banka oturup endişeli gözlerle arama çalışamalarını izledi.Rize'nin Ardeşen ilçesinde ise önceki gün dalgaların sahile vurduğu odunlardan toplamak için deniz kenarına inen Zeynep Bekar'dan (52) haber alınamıyor. Dalgalara kapıldığı tahmin edilen Bekar'ı arama çalışmaları sürüyor. Sahilde bulunan bir çizmenin ise Bekar'a ait olduğu tahmin ediliyor. Bekar'ın eşi Davut Bekar "Eşimin çizmesini bulmuşlar. Ben komadaydım, mezarımı bile hazırlamıştılar, ben ölmedim. İnşallah eşim de ölmez. Allah'tan umut kesilmez, bekliyoruz" dedi.