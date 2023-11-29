FETÖ'nün "sadık adamı" Ankara'da yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri uzun soluklu takip neticesinde; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve 2016 yılından bu yana firar olarak saklanan İhraç Emniyet Amiri Ergin Doğru düzenlenen operasyonda sonucunda yakalandı.

OPERASYONEL ŞUBELERDE GÖREV ALDI

Emniyette operasyonel şubelerde kritik görevler yapan, FETÖ Terör Örgütü tarafından örgüte sadık olarak kodlanan ihraç Emniyet Amiri Ergin Doğru'nun örgütün kripto haberleşme programı olan bylock programlarını kullandığı, Bank Asya isimli bankada hesaplarının olduğu, yakalanmamak için fiziki görünüşünde değişiklik yaptığı, telefon taşımadığı ve sürekli adres değiştirdiği anlaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İhraç Emniyet Amiri Ergin Doğru çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.