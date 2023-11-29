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Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:38

Gazze'ye tıbbi malzeme ve ilaç götüren uçak Kayseri'den havalandı

Türkiye’nin Gazze’ye sağlık yardımları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 ton tıbbi malzeme yardımının Kayseri’den havalanan askeri nakliye uçağıyla Gazze’ye gönderildiğini söyledi. Bakan Koca uçağın dönüşte Gazze’deki yaralıları Türkiye’ye getireceğini belirtti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Gazze’ye tıbbi malzeme ve ilaç götüren uçak Kayseri’den havalandı

Türkiye'nin Gazze'ye sağlık yardımı kapsamında 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda C-130 tipi askeri nakliye uçağına yüklendi. Sabahın erken saatlerinde hazırlıkların tamamlanmasıyla uçak yardımları ulaştırmak üzere Mısır'a hareket etti.

DÖNÜŞTE GAZZELİ YARALILARI GETİRECEK

Sağlık yardımı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'den kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihazın yer aldığını belirtti. Bakan Koca, "Mısır El-Ariş'e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise; çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini, tedavileri için ülkemize getirecek. İlgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

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Gazze'ye tıbbi malzeme ve ilaç götüren uçak Kayseri'den havalandı
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