‘Gezen Adam’ vurgunu 10 Milyon TL! Müşteri kılığında yüzlerce üründe dolandırıcılık yaptılar

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir vatandaş, internet sitesi üzerinden cep telefonunu satışa çıkardı. Dolandırıcılar müşteri gibi satıcıyı arayarak cep telefonunu satın almak istediklerini ancak ücretinin yüksek olması nedeniyle ödemeyi kargoyu açtıkları sırada yapmayı teklif etti. Teklifi kabul eden satıcı telefonu kargoya vermesinin ardından, dolandırıcılar, kargonun gelişini takip etmek için kargo takip kodunu istedi. Dolandırıcılara güvenen satıcı kargo takip kodunu da verdi.

PARAYI ÖDEMEDEN KAÇTILAR

Dolandırıcılar, satıcıdan aldıkları kod ile kargo şubesine giderek, kendilerine gelen paketi teslim almak istediğini söyledi. Kargocular, paketi teslim ederken dolandırıcılar ise parayı ödemeden ortadan kayboldu. Müşteri kılığına giren dolandırıcılara ulaşamayan satıcı soluğu Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alarak şikayetçi oldu.

10 MİLYONLUK 250 VURGUN

Şikayetin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştiren 11 şüpheliyi tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin ikinci el satış sitelerinde profil oluşturduğunu satışa konu ürünün sahibine ulaştıklarını alıcı gibi davranıp ürün aldıkları, güven sağladıktan sonra satıcıdan istedikleri kargo kodu ile ürünleri alıp ücretini ödemedikleri belirlendi. Şüphelilerin, ikinci el satış sitelerinden ürün satışı sırasında kargolarda maddi değeri yüksek dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi ürünlere yönelik maddi değeri 10 Milyon TL olan 250 üründe dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

EMNİYET KAYITLARINA İLK KEZ GİRDİ

Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Gezen Adam' operasyonu kapsamında 11 şüpheliyi yönelik Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray'da eş zamanlı gözaltına aldı. Emniyet kayıtlarına ilk kez giren dolandırıcılık yöntemine ilişkin, vatandaşların internet üzerinden ikinci el teknolojik ürün satışlarına yönelik dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunulurken, resmi olmayan platformlardan alışveriş yapılmaması gerektiği kaydedildi.