MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özel’e tepki: HEDEP demek CHP demek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de herkes eşittir, fakat Kürtler daha az eşittir" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Sefil iddia, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suç" dedi. Partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, şunları söyledi:(Özel'in açıklaması için) Bölücü güruhun yansıması. Sefil iddia, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suç. Hangi Kürt kökenli kardeşim herhangi imkândan bugüne kadar mahrum kaldı? Kürt kökenli kardeşlerim kaymakam, diplomat, vali, milletvekili, bakan, Meclis başkanı, cumhurbaşkanı, CHP genel başkanı olmadı mı? Bir insanın etnik kökeni sebebiyle ikinci sınıf muamele görmesi tarihimizde görülmeyen alçalma hâli. CHP'nin acemi genel başkanı, sözüm ona HEDEP'i tava getirmek, Kürt kökenli kardeşlerimi istismar emeliyle gemi azıya aldı. HEDEP demek CHP demek. Artık CHP ile PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaştı.(31 Mart seçimlerine dair) CHP Genel Başkanı, 'Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü' demiş. Biz o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı başaracağız. Cumhur İttifakı İstanbul'da zilleti sallayıp devirecek. Çalışmalarımızı günbegün hızlandırıp yoğunlaştıracağız.(Polatlar ve fon olayı) Milyon dolarlarını fonlara bağlayan tanınmış simalar, sahtekâr bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı öfkeye neden olmakta. Tiktok rezaleti ise salgın gibi yayılmakta.(Gazze için) Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasi, akıl ve ahlak temelli girişimleriyle insani yardım koridorunun açılmasından, geçici ateşkes kararının alınmasından bahtiyarız. Haklı mücadelesinin arkasındayız.