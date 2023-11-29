Özel okulda Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturması: 2 bin liralık kitaba 15 bin lira talep edildi!





"KİTAPLARI BAŞKA YERDEN ALAMAZSINIZ"

Kitapları internet ya da bir başka kitapevinden almak isteyen Subaşı, okul yönetiminden liste istedi ancak idare iddiaya göre bu teklifi reddederek, 'Kitapları almazsanız kızınız sınavlara giremez. Kitaplarda online sınav şifresi var' dedi.



KİTAPLARI ALDI, KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Buna karşın Subaşı, kitapları aldı ve aldıktan sonra yayın evini internette araştırınca bir şok daha yaşadı. Kitapların değerinin 15 bin değil, yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük de okulla ilgili soruşturma başlattı.