Mersin’de terör operasyonu: 10 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olarak yapılan kapsamlı çalışma neticesinde, haklarında örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden 'Eagle Programı' kullandığı, ayrıca 'Ankesör/Ardışık' aranma kayıtları tespit edilenler ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelillere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmalarında, haklarında örgütün gizli haberleşme sistemlerinden 'Eagle' adlı programı kullandığı, örgüt içerisinde ilçe imamı, askeri mahrem imamı, adliye mahrem imamı olarak faaliyet yürüten kişiler ile irtibatlı olduğu tespitleri bulunan, ayrıca haklarında örgüt içerisinde Btm, bbtm olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyan verilen, örgüt iltisaklı KPSS çalışma evlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, kullandıkları telefonlar ile örgüt içerisinde gizli haberleşme kapsamında 'büfe/ankesörlü' telefonlardan mahrem imamlarca arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli belirlendi.

Ayrıca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda ise, geçmiş dönemlerde Suriye'de üst düzey silahlı/ideolojik eğitim alan, Mersin'e illegal bir şekilde gelen bir örgüt mensubu ve örgüt mensubunun kentte barınması/saklanmasına yardım eden 6 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerin 2 aylık takip sonucunda, 12 şüpheliye yönelik 150 polisin katıldığı, drone ve Özel Harekat destekli gerçekleşen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ele geçirildi.