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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Sultanahmet’te oruç ve iftar Beyaz Saray önünde açlık grevi

Sultanahmet’te oruç ve iftar Beyaz Saray önünde açlık grevi
ABD'de bir grup yerel siyasetçi, aktivist ve oyuncu, Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde 5 günlük açlık grevi başlattı. Popüler Amerikan dizilerinden tanınan ABD'li oyuncu Cynthia Nixon, New York ve Delaware gibi eyaletlerden yerel siyasetçiler ve önde gelen Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarından aktivistlerle



Beyaz Saray önünde başlattığı açlık grevine ilişkin konuştu: "Filistinliler öldürülüyor, bombalanıyor, açlığa mahkûm ediliyor. Filistinlilerin Biden'ın politikaları nedeniyle yaşadığı açlığa az da olsa bir ışık tutacağız." Öte yandan önceki akşam Filistin İnisiyatifi tarafından Gazze'de en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldıkları için günlerini oruçlu geçirenler Sultanahmet Meydanı'nda toplu iftar yaptı. AA
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Sultanahmet’te oruç ve iftar Beyaz Saray önünde açlık grevi
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