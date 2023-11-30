Adana’da deprem konutlarında sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Proje çerçevesinde 9 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası hızla devam ediyor.

Yeni yılın ilk ayında kent genelinde ilk etapta bin konutun teslim edilmesi planlanırken, işçiler evleri teslim edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya çalışıyor. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Ayrıca daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu kaydedildi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bin konut projesini Ocak ayında teslim edeceğiz Adana genelinde. Önümüzdeki günlerde 8 bin konut ihale süreci var. Uzun bir süreç. Ancak işçilerimiz gece gündüz depremin yaralarını silmek için çalışıyor. Dünyada hiçbir ülke depremden sonra bu kadar hızlı ve bu kadar teknik kapasitede bina yapma yeteneğine sahip değil" dedi.