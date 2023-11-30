Bakan Tunç: ‘Bir tweet attı da mahkum oldu’ yorumlarına katılmıyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilişim suçlarının işlenme sayılarının arttığını dikkat çekerek, "Bilişim suçlarıyla ilgili; 2018 yılında 7 bin 609 sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilirken, 2023 yılında bu sayı 24 bin 709 olmuştur. Son 5 yılda bilişim suçlarıyla ilgili verilen mahkumiyet kararlarında yüzde 242'lik artış gözlenmiştir" dedi. Bilişim yoluyla hırsızlık, dolandırıcılık, hakaret, yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasıyla ilgili yargı teşkilatının kararlı mücadelesinin sürdüğünü belirten Bakan Tunç, bu kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini söyledi. Bakan Tunç, "Bir tweet attı da mahkum oldu" şeklindeki yorumlara katılmadıklarını, gerçek hayatta işlenen bir fiilin suç olmasının sanal ortamda da işlenmesi halinde suç olduğunu vurguladı.

Eğer o tweet içerisinde bir gerçek hayatta işlendiği gibi bir hakaret suçu varsa, şahsiyet haklarına aykırı bir durum söz konusuyla, bir suç işlemeyi teşvik varsa, bir terör propagandası varsa nasıl gerçek hayatta suçsa internet yoluyla işlendiğinde de suç olur. Yargı mekanizmaları bilişim ve internet yoluyla işlenen suçlar bakımından da gerekli uygulamaları gerçekleştirdiğinde bunun neden böyle olduğu yönündeki eleştirileri de haksızlık olarak görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'nin kapanış töreninde konuştu. Bakan Tunç, konuşmasının başında projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde emek ve katkısı olan tüm katılımcı ve paydaşlara teşekkür etti.

MUHATAPLARIMIZDAN TERÖRLE MÜCADELEDE AYNI KARARLILIĞI BEKLİYORUZ

Terörün insanlık suçu, yaşam hakkının, demokrasinin, özgürlüğün düşmanı olduğunu belirten Bakan Tunç, "Terörle mücadelenin hukuk zemindeki önemli bir boyutunu da hiç kuşkusuz ülkeler arasındaki iade talepleri, yani adli yardımlaşma oluşturmaktadır. Türkiye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da adli iş birliği konusunda uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimize uymaya devam edeceğiz. Muhataplarımızdan da terörle mücadelede aynı samimiyet ve kararlılığı bekliyoruz" dedi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadeleye değinen Bakan Tunç, "İstatistiksel olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıllardan bugüne kadar geçen zaman zarfında, bilişim suçlarının işlenme sayılarının arttığı görülmektedir. Bilişim suçlarıyla ilgili; 2018 yılında 7 bin 609 sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilirken, 2023 yılında bu sayı 24 bin 709 olmuştur. Son 5 yılda bilişim suçlarıyla ilgili verilen mahkumiyet kararlarında yüzde 242'lik artış gözlenmiştir. Bu sayılar ve oranlardan da görüleceği üzere bilişim sistemleri aracılığı ile sanal ortamda işlenen suçlar sayısal olarak artmaktadır. Bu nedenle; siber güvenlik unsurlarının ve çalışmalarının da aynı oranda gelişim göstermesi de suçla etkin mücadele için bir zorunluluktur" diye konuştu.

"BİR TWEET ATTI MAHKUM OLDU" YORUMLARINA KATILMIYORUZ

Bakan Tunç, gerçek hayatta bir fiilin suç olmasının sanal ortamda işlendiğinde de suç olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle 'bir tweet attı da mahkum oldu' şeklindeki yorumlara katılmıyoruz. Elbette hatalı kararlar olabilir, bunun düzeltme mekanizmaları da yargı içerisinde söz konusu. Bir tweet nedeniyle mahkum olmak söz konusu olamaz. Eğer o tweet içerisinde bir gerçek hayatta işlendiği gibi bir hakaret suçu varsa, şahsiyet haklarına aykırı bir durum söz konusuyla, bir suç işlemeyi teşvik varsa, bir terör propagandası varsa nasıl gerçek hayatta suçsa internet yoluyla işlendiğinde de suç olur. Yargı mekanizmaları bilişim ve internet yoluyla işlenen suçlar bakımından da gerekli uygulamaları gerçekleştirdiğinde bunun neden böyle olduğu yönündeki eleştirileri de haksızlık olarak görüyoruz" dedi.

BU KARARLILIKTAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Bilişim yoluyla hırsızlık, bilişim yoluyla dolandırıcılık, bilişim yoluyla hakaret ve son günlerde sürekli konuşulan yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Tunç, "Bu konularda yargı teşkilatımızın kararlı bir mücadelesinin olacağını ve olduğunu belirtmek isterim. Teknolojiyi, bilişim sistemlerini kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynatılması ve bu anlamda bir takım suç işlenmesi ve mağduriyetlere neden olunması konusunda yargı teşkilatımız son günlerdeki soruşturmalar bakımından da kararlı mücadelesini gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Bu kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.