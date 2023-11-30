CHP’li Safranbolu Belediye Başkanı Köse yine şaşırtmadı

Başkan Köse gazetecilerin sorusu üzerine "Safranbolu oturan bu iş insanı , kendisi de o günlerde ziyareti sırasında sohbet esnasında, Belediye'nin ihtiyacı için iş makinası almak istediğimizi belirterek , bu iş makinası olunması konusunda bize bağış yolu ile destek olması konusunda arkadaşlar rica da bulundu. O kişi de olur dedi. Söz konusu iş insanı da 500 bin TL. bağış yapmış. Hatta yapılan bağışı da az buluyorum," açıklamalarında bulundu.

Yapılan binanın bodrum katı ile ilgili çeşitli iddialar bulunurken, bu iddialara göre; Bodrum katının açığa çıkması ile ilgili tahtalarla bir yerler kapatılmış, üzerine toprak serilmiş, fotoğraflanmış Belediye'deki dosyasına bu şekilde girmiş, ruhsat işleri bitince tahtalar sökülmüş, dolayısı ile o toprak vs. kalkmış. O ucube bina tarafında bir boşluk oluşmuş…

İddialar konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada ise sadece inceleyeceğini belirtirken, hiçbir inceleme ve araştırma yapmadığı ortaya çıktı.

KENDİ İLÇE BAŞKANINI GENEL MERKEZE ŞİKAYET ETTİ

Belediye Başkanı Elif Köse Eflani ilçesi CHP İlçe Başkanı Ahmet Aytaç ilçe kongresinde yaptığı haksız çalışmalar nedeniyle Safranbolu ilçe kongresinde kendisini eleştirdiği ve İyi Parti Safranbolu Belediye başkan aday adayı ses sanatçısı Hakan Peker için sosyal medya hesabından övgüler yağdırdığı için Genel Merkeze şikayet etti. Genel Merkez CHP İlçe Başkanı Ahmet Aytaç il disiplin kuruluna sevk edilmesi ve görevden alınması konusunda Karabük İl Başkanlığına talimat verdi. İl Başkanlığı ise talimat doğrultusunda CHP Eflani İlçe Başkanı Ahmet Aytaç'ı görevden aldı.

SAYIŞTAY OTOPARK PARALARINI YÖNETMELİĞE AYKIRI KULLANDIĞINI TESPİT ETTİ

Sayıştay raporuna göre Safranbolu Belediyesinin otopark ücretlerinin yönetmeliğe uygun harcanmadığını tespit etti. Yapılan denetim açıklamasında Safranbolu Belediyesine ait otopark hesabı incelenmiş, toplam 285.684,20-TL gelir elde edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu hesabın mali yıl boyunca para hareketleri incelendiğinde ilgili hesaptan yukarıda adı geçen Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Belediye'nin söz konusu hesabın açılış amacına uygun olmayan giderler için harcama yapıldığı görülmüştür" denildi.

Belirtilen kanuna göre;3194 sayılı İmar Kanunu'na dayanılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılan 01.07.1993 tarihli Otopark Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin (f) fıkrasında; otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkelerin belediye meclisince belirleneceği, parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan durumlarda belediyesince bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek otopark bedelinin alınacağı ifade edilmiştir. Ayrıca otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının belediyesince karşılanması zorunluluğu belirtilmektedir. Söz konusu Yönetmelik'in "Otopark Bedelinin Tahakuk ve Tahsili" başlıklı 12'inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; otopark bedelleri, kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır, bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır. Aynı Yönetmelik'in "Otopark Hesabından Yapılacak Harcamalar" başlıklı 13'üncü maddesine göre; otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge veya genel otoparkları için kullanılır. Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Oysa mezkur Yönetmelik'te belirtildiği üzere, ilgili hesapta toplanan paradan kamu idaresinin faiz geliri elde etmesi öngörülmektedir. Yine otopark hesabında toplanan meblağın, otopark tesisi dışında başka amaçlarla kullanılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

KAMU BORCUNU YAPILANDIRDI AMA YAPILANDIRMAYI DA ÖDEMEDİ

Öte yandan yine Sayıştay raporuna göre; Safranbolu Belediyesi'nin 2019 yılı hesapları incelendiğinde 2019 yılından sonraki yıllarda ödenecek toplam 5.214.971,21 TL yapılandırılmış borcu bulunmasına rağmen 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir. " denildi