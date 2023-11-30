Cübbeli Ahmet Hoca: Mansur Yavaş’ın bunun bilincinde olması lazım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs seçimleri öncesinde katıldığı bir programda o dönem İzmir'de vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk İHA ve SİHA gemisi olan TCG Anadolu ve İHA ve SİHA'ları kast ederek, "15'inden sonra o gemi gidecek, İHA ve SİHA konuşulmayacak" şeklindeki sözleri üzerine Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Bu İHA ve SİHA'lardan neden rahatsız oluyorsunuz" diyerek eleştiride bulunmuştu. Mansur Yavaş, kullandığı sözler üzerine kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Cübbeli Ahmet'ten şikâyetçi oldu. Şikayet kapsamında Cübbeli Ahmet, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ifade verdi. İfade sonrasında açıklama yapan Cübbeli Ahmet, maksadının Mansur Yavaş'a hakaret olmadığını amacının TCG Anadolu ve İHa ile SİHA'lardan rahatsız olan HDP ve terör zihniyetini eleştirmek olduğunu söyledi.

"MANSUR YAVAŞ'IN BUNUN BİLİNCİNDE OLMASI LAZIM"

Emniyet çıkışında konuşan Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında, 'Anadolu gemisi şuanda İzmir'e geldi, 15'inde gemi gidecek. İHA ve SİHA'lar artık konuşulmayacak. Seçime mi gidiyoruz savaşı mı gidiyoruz belli değil' gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine ben de yapmış olduğum bir konuşmada bunu tenkit mahiyetinde açıklamaya şaşırdığımı belirttim. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun HDP ile bazı irtibatlarını görüyoruz, okuyoruz. Ama Mansur beyin Ülkücü kökenli olduğunu biliyoruz. Ülkücü kökenli olduğu için bu gibi milli meselelerde hassas olur. Siyasette insanlar tenkit eder, konuşur ama milli meselelerde böyle yapmaz diye düşündüğüm için ve bugüne kadar onun hakkında hiçbir şey konuşmamaya dikkat ettim. Fakat bunu haberlerde izledim. İzleyince çok müteessir oldum. Bunun üzerine bir konuşma yaptım. Konuşmam içeriğinde savaşa gitmiyoruz zaten savaşın içindeyiz dedim. Her gün şehit geliyor. Hemen hemen şehit gelmeyen bir hafta yok. Ya asker ya polisimiz şehit oluyor. Bu savaştayız demektir. 40 senedir savaştayız. PYD ve İŞİD yeni çıktı. Etrafımız sarılmış. Ben de dedim ki savaşa gitmiyoruz savaşın içindeyiz dedim. Sen bunun bilincinde şuurunda olman lazım" dedi.

"AÇIKLAMALARI BENİ KIZDIRDI"

Açıklamasını sürdüren Cübbeli Ahmet, "Anadolu gemisi dediği şey, İHA ve SİHA'ların sergilendiği bir gemidir. İHA –SİHA başarımız var. Bu hususta terörle mücadelede bayağı bir mesafe kat ettik. Senin bundan memnun olman lazım. Yapanlardan duacı olman lazım. 15'inde bu gidecek İHA- SİHA konuşulmayacak, nasıl konuşulmayacak. Bu memleketin düşmanları yoksa konuşulmaz. Gemi İzmir'e gelmiş de niye İzmir'e gelmiş. Yunanistan, bütün adaları silahlandırmış, Amerika Yunanistan'a silahlar vermiş, adalarımız işgal altında, silahların namluları bize döndürülmüş. Amerika 10 bin TIR malzeme göndermiş, dibimizde Kürdistan adı altında Siyonistan kurduruyor. Bütün etrafımız çembere alınmış, Bize doğru silahlar yönelmiş, Biz beka sorunuyla karşı karşıyayız. İçeriden FETÖ her yeri perişan etmiş. Devlet kendini zor toparlıyor. Böyle bir aşamada savaşa mı gidiyoruz sen o zaman şunu vaat et o zaman terör bitecek terör kalmayacak. Adaları Yunandan temizleyeceğiz. Terörü sıfırlayacak. Bunları konuşmaya gerek kalmayacak dersen ben bundan bir şey anlarım. Ama Şu ortamda daha da kötüye gidiyor. İHA – SİHA daha konuşulmayacak şeklindeki beyan beni kızdırdı. Milli duygularımız harekete geçirdi. Bu İHA'dan SİHA'dan niye rahatsız oluyorsunuz bir yerinize mi girdi diye bir laf etmişim. Şimdi bunu hakaret addederek dava açacağım demişti. Tebliğ geldi o tebliğ üzerine ifademizi verdik "diye konuştu.

"AMACIM HDP VE TERÖR ZİHNİYETİ İDİ"

Mansur Yavaş'a hakaret etme amacını taşımadığını amacının İHA ve SİHA'lardan rahatsız olan HDP ve terör zihniyetini eleştirmek olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, "Orada maksadımız Mansur Beye hakaret değil, HDP rahatsız oluyor. Senin rahatsız olmaman lazım, Ülkücü gelenekten gelen biriysen bundan rahatsız olmaman lazım. Sen hükümeti tenkit edeceksen dünya kadar mevzu bulursun. Bundan niye rahatsız oluyorsun. Bundan rahatsız olan HDP ve terör zihniyeti dedikten sonra nerenize girdi bu İHA'nın SİHA'nın sivri noktası diye bir tabir var. Bu tabir Mansur Betin şahsına değil bu HDP zihniyetinin rahatsızlığınadır. Bu manada ifade verdik" ifadelerini kullandı.