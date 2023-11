Deprem bölgesi fırsatçılarına 10 kat ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi. İşte söyledikleri:Gazze'de 7 Ekim'den beri analarının öpüp koklamaya kıyamadığı sabiler hunharca katledildi. Babalara gözü gibi sakındıkları yavrularının parçalarını toplattılar. 2.3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Gazze'deki İsrail zulmüne maruz kalanların 7 Ekim'den beri yaşadıkları tam bir cehennem.Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze Kasabı olarak yazdırdı. Bu kara leke sadece Netanyahu'nun değil, ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecek. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarına bir ikisi hariç Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz.Netanyahu yönetiminden gelen açıklamalar insani aranın kalıcı ateşkese tahvil edilmesi yönündeki umutlarımızı azaltıyor. İsrail, kamuoyu nezdinde iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmak için daha çok kan dökmesinin, daha fazla can almasının önüne mutlaka geçmeli. Netanyahu, Gazze'de işlediği cinayetlerle antisemitizmi körükleyerek tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.Toplam 1500 ton yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıkıyor. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz.Muhalefetin ve ülkemizdeki mandacı ekonomistlerin sürekli karamsarlık zerk eden propagandalarına rağmen, firmalarımız dünya çapında başarılara imza atıyor. Devlet teşvikleri sayesinde Türkiye sathında ihracat ve üretim seferberliği yaşanıyor. Merkez Bankamız yeni yatırım taahhütlü avans kredisi programına yıllık 100 milyar Türk Lirası limit tahsis edildi. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit ayrılacak, yatırımlar çok uygun koşullarda finansmana erişim imkânı elde edecekler. İhracatçılarımız için günlük reeskont kredi limitlerini 10 kat artırarak 3 milyar lira seviyesine çıkardık. MB brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134.5 milyar dolara çıktığının müjdesini paylaşmak istiyorum.Ülkemizde depremi siyaseten fırsata çevirmek isteyenler olduğu gibi ekonomik kazanca dönüştürmek isteyen tamahkârlar da var. Milletin acısını istismar eden deprem turistleri son seçimlerde sandıkta derslerini aldılar, milli iradenin şamarını yediler. Deprem fırsatçılarına da göz açtırmıyoruz. Yapı malzemeleri ve yapım işlerinde piyasa gerçekleriyle izah edilmeyecek fahiş fiyatlar söz konusu. Açgözlülükten kaynaklanan bu çarpıklığın, bu vicdansızlığın üzerine gitmekte kararlıyız. Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025 yılı sonuna kadar mevcut cezaların 10 kat daha ağır uygulanmasını sağlayacağız. Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine imkân tanıyoruz. Yatırımların planlanan sürede tamamlanması için devlet olarak hem kolaylık gösteriyor hem de yük alıyoruz. Görevimiz, işini düzgün yapana destek olmak, aşırı kâr peşinde koşanlara da fırsat vermemektir. Önümüzdeki aydan itibaren yapımı tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlıyoruz. Yıl bitmeden toplam 46 bin deprem konutu ve köy evini hak sahibi depremzedelerimize teslim etmeyi planlıyoruz.Bizim gündemimizde insanlığa fayda var, muhalefetin gündeminde her gün yenisi patlak veren skandallar var. Gündemimizde Türkiye Yüzyılı varken onların gündeminde bölücü örgütün uzantıları ile Meclis'te münayiş yapmak var. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne de kasaba. Herkesin ufku denizi kadar demişler. Bunların da ufku ancak buna yetiyor. 4 ay sonraki seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz. Rakiplerimizin aslında onları kontrol edenler olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul. Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz üst akıl ile mücadele ediyoruz. Şimdiye kadar bu konuda en ufak bir zafiyet göstermedik. Sorumluluklarımızın hakkını verdik. Güçlendirerek devam ettirdiğimiz Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum.BaşkanErdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şuları kaydetti: "Yeniden küresel vicdana sesleniyoruz; katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yenidoğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz. Türkiye, daima mazlum ve masunların yanında olacak, Gazze'ye insani yardım göndermek için çalışacaktır."Ücretsizdoğalgaz desteğimiz sürüyor. Şimdiye kadar toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Bundan sonra da devletin kaynaklarını milletin emrine vereceğiz.Milletimiz artık hançer siyasetinden bıktı. Adlarını duymak, yüzlerini dahi görmek istemiyor. Seçim sonuçlarından sonra biraz umutlanmıştık. Belki hatalarını anlarlar dedik. Ama değişen hiçbir şey olmadı. Ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Yollarına pişkince devam ettiler. Gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. Tam göbeğinde yer aldıkları kirli pazarlıkta kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. CHP'de genel başkan değişti. Ama CHP'de siyaset yapış tarzında zerre değişiklik olmadı. Dün de milletin aklı ile alay ediyorlardı bugün de halkı hafife alıyorlar. Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi.Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.