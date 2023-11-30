Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi: Yerel seçimleri görüştüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Cumhur İttifakı'nın yerel seçim stratejisi oldu. Erdoğan ile Bahçeli'nin ittifakların nasıl şekilleneceği, hangi şehirlerde ittifak yapılacağı ve belediye başkan adayları konusunda fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi. AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçimlerdeki ittifak görüşmeleri için kurulan komisyon çalışmalarının da ele alındığı kaydedildi. Görüşmede aynı zamanda yeni anayasa süreci de değerlendirildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin bu gelişmelere tepkisi de ele alındı. Türkiye'den Gazze'ye yönelik insani yardımların da üzerinde durulduğu ifade edildi. Liderlerin bir diğer önemli gündeminin ise İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu olduğu belirtildi.