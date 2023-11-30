FSM’deki bakım çalışmasında sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakım çalışmaları süren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) incelemelerde bulundu. FSM'nin hizmete açıldığı 1988'den bu yana ilk kez askı halatlarının değiştirildiğini belirten Uraloğlu, "120 personel ile 2023'te başladığımız çalışmalarda şu ana kadar 120 çift askı halatından 112 çiftinin değişimini tamamladık. Kalan 8 çifti de en kısa sürede değiştirp 2024 yılı başında tamamlamayı hedefliyoruz. Halat değişimlerimizi doğrudan depreme karşı güçlendirme amacıyla yapmamakla birlikte elbette deprem durumunda da köprümüz eskisine göre çok daha güçlü ve dayanaklı olacak" dedi.