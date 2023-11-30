Garantörlük mekanizması barışı koruyacaktır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu. Bakan Fidan hitabında "Türkiye, garantörlük mekanizması fikrini ortaya atmıştır. Böyle bir mekanizma barışı koruyacak ve taraflardan herhangi birinin ihlalini önleyecektir" ifadesini kullandı. Bakan Fidan şöyle devam etti: "İsrail'in işlediği suçun kabul edilemez olduğunu ve diğer ulusların da bunu kınaması gerektiğine inanıyoruz. Ancak başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumluluklarını yerine getiremediler. Tek bir sesle anlamlı bir ateşkes ve çağrısında bulunamıyorlar. Yakında bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm tekrar hepimize musallat olacak." Bakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi. Uluslararası toplum, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmelidir" dedi.