Köylü’den Mansur Yavaş’a tepki! Köylü’ye destek olacaktı 5 yıldır selektör makinasını yapamadı

Ben önergelerden ziyade her yaptığı meclis konuşmamda konuyu gündeme getirmeye çalıştım. ABB 'bizim bu konuda bilgimiz yoktu' diyemez. Biz konuyu bir Daire Başkanına anlatıyoruz tam onay alacağız bir bakıyoruz o Daire Başkanı görevden alınmış. Haydi bir daha baştan her şeyi yapıyoruz tam onay alacağız o da değişiyor. Biz artık kendimize muhatap bulamaz olduk. 5 yılda 7-8 tane Daire Başkanı değişti. Ne yazık ki ABB'de kurumsal hafıza kalmadı. Yani 1-2 Milyonluk bir tesisi çalıştıracak beceri bile yok oldu ABB'de. Köylüler artık harcanan emeğe, paraya dayanamamış kendi imkanları ile makinayı kısmen çalışır duruma getirmişler. Bu makinaların ve binaların hepsi özelleştirme idaresinden alınıp Büyükşehir Belediyelerinin bünyesine geçirildi. Bütçe fazlası verdik diye övünenlerin nasıl fazla verdiklerini anlayın. Hizmet yapmamasından bütçe fazlası verilmiş. Aslında bütçe fazlası verdim demek ben çalışmadım demekle aynı şey. 5 yıldır yol yapılmadı, köprü yapılmadı, hiçbir eser, hiçbir hizmet yapılmadı. Köylüler kendi imkanları ile tesisi ayağa kaldırmaya çalışıyor" dedi.