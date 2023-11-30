MSB: Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftadaki bakanlık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Aktürk, "Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 1976'ya, 24 Temmuz 2015'ten itibaren ise 39 bin 319'a ulaştı. Ayrıca, 24 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyinde Sinath-Haftanin bölgesinde bir yeraltı sığınağında tespit edilen 10 terörist SİHA atışı ve müteakiben icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir. Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında son olarak çok sayıda odası bulunan bir mağara ele geçirmiştir" dedi.



'PENÇE-KİLİT HAREKATINDA 647 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Aktürk, Pençe-Kilit Harekatında bugüne kadar 647 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, "Değişik çaplarda toplam 1391 silah ve 780 bin 057 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 515 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Terörle mücadelede elde edilen başarılarda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin vatan, bayrak ve millet uğrunda döktükleri kanın hesabı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorulacaktır. Halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; asil milletimizden aldığı güçle terörle mücadelesine; artan bir baskı ve yoğun bir tempoda, tüm terör inleri yok edilip tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.



'HUDUTLARDA 220 KİŞİ YAKALANDI'



İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Aktürk, "Suriye'de, harekat alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri devam etmekte. 1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 461 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 31'i son bir haftada olmak üzere 1408 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 220 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 5'i teröristtir. 2 bin 391 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 687'ye yükseldi. Bu şahıslardan 406'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 581 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 194 bin 157 olmuştur. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda 10 kilo geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 313 kilogram uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.



'222,5 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ SEVK EDİLDİ'



Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al-Attiyah ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Aktürk, diğer taraftan, İsrail ve Filistin'de 7 Ekim'den beri devam eden gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiklerini belirterek, "Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatı ve akabinde insani aranın 3 gün daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın, Gazze'deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin amasız ve fakatsız gösterilmeye devam edilmesidir. Filistin meselesi iki devletli ve adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak; 29 Kasım'da C-130 tipi kargo uçağımız ile 9,5 ton tıbbi malzeme ve 9 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 44 Gazzeli kardeşimiz ülkemize getirildi. Böylece; Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla 222,5 ton insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 188 olmuştur" dedi.



6 ZIRHLI ARAÇ KURTARICISI ENVARTERDE



Aktürk, savunma sanayi alanındaki gelişmelere ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşviki ile mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmakta. Bu çerçevede; Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi kapsamında tedariki planlanan 6 Zırhlı Tekerlekli Araç Kurtarıcısı 27 Kasım'da Kara Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un üçüncüsü 24 Kasım'da teslim edilmiştir" diye konuştu.

Aktürk, TCG Anadolu tarafından 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında İzmit'e liman ziyareti icra edileceği, bu sürede halkın da ziyaretine açık olacağını söyledi.



EUROFIGHTER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR



Öte yandan bakanlık kaynaklarınca, İngiltere'den ilk etapta 20, daha sonra da 20 olmak üzere toplam 40 son versiyon Eurofighter uçak temin edilmek istendiği hatırlatıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede bu konunun ele alındığı, İngilizlerin uçak satışı konusunda Almanların ikna edilmesine yardım edeceklerine ilişkin sözlerini tekrar ettikleri belirtildi. Eurofighter uçaklarının temini konusunun yanı sıra milli muharip uçak KAAN'ın yakında ilk uçuşunu gerçekleştirerek TSK'nın envanterine girmesi için büyük bir hızla çalışıldığı kaydedildi.