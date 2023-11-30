Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel görevden alınan TTB'ye sahip çıktı!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 23:26 Son Güncelleme: 1.12.2023 00:03

Özgür Özel görevden alınan TTB'ye sahip çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkarak Türk askerine 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasını talep etmişti. Mahkeme, "Mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi. Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın 'hukuka aykırı' olduğunu savunarak "Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız."  paylaşımında bulundu.

Özgür Özel görevden alınan TTB’ye sahip çıktı!

CHP'de Genel Başkan değişsse de "terör sevici" tutum değişmiyor. CHP Genel Başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kirli pazarlıklarla anılan bir Kurultay sonrası devralan Özgür Özel de terör destekçilerine arka çıktı.

PKK'YA DESTEK TSK'YA İFTİRA!

Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

TTB MERKEZ KONSEYİ YÖNETİMİ DÜŞÜRÜLDÜ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı.

Hakim, davanın Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usülden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL, TTB'YE SAHİP ÇIKTI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın ardından ilk fırsatta Şebnem Korur Fincancı ve ekibine sahip çıktı. Kararın 'hukuka aykırı' olduğunu öne süren Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özgür Özel görevden alınan TTB'ye sahip çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA