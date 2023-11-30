Özgür Özel görevden alınan TTB’ye sahip çıktı!

ÖZGÜR ÖZEL, TTB'YE SAHİP ÇIKTI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın ardından ilk fırsatta Şebnem Korur Fincancı ve ekibine sahip çıktı. Kararın 'hukuka aykırı' olduğunu öne süren Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.